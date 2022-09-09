Водителям приходят штрафы за непристегнутых пассажиров

Автовладельцы в России начали получать «письма счастья» за перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности. В Главном управлении МВД России по Свердловской области подтвердили оформление штрафов с помощью автоматических дорожных камер. Наказание за подобное нарушение составляет тысячу рублей. При этом штрафная санкция приходит исключительно собственникам транспортных средств. По мнению юристов, законодательство позволяет выносить подобные решения.

Согласно Кодексу административных правонарушений, за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. Представители МВД Свердловской области подчеркнули, что средства автоматической фиксации в регионе позволяют выявлять подобные нарушения с мая нынешнего года. При этом постановления выносят без участия водителя, который в момент нарушения управлял автомобилем. У связи с этим штраф приходит собственнику транспортного средства.

В Москве дорожные камеры с 2020 года фиксируют непристегнутый ремень у водителя. По словам представителей ЦОДД, комплексы видят, когда и пассажир едет без пристегнутого ремня, однако пока штрафы за это правонарушение не приходят. По словам экспертов, обучить камеры фиксировать непристегнутый ремень у пассажира не сложно. Для комплексов нет разницы на какое сиденье делать акцент при проезде автомобиля.

При этом юристы сообщают, что согласно законодательству, водитель и пассажир обязаны пристёгиваться ремнями безопасности во время движения. Поскольку данное правило прописано в КОАП, дорожные камеры могут быть использованы для вынесения штрафов в автоматическом режиме.