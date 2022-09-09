Новые "глюки" Tesla: автопилот видит призраков и не любит большие знаки

Появилась новая информация о "глюках" в работе системы Full Self-Driving от Tesla, которую компания называет "автопилотом" и регулярно судится с различными организациями, выступающими против такой характеристики этой разработки.

Фото: Tesla Tesla

Первая история - из Китая, где "автопилот" Tesla вдруг распознал позади себя человека, который затем возник у правого "борта" автомобиля. Водитель машины, разумеется, посмотрел в зеркала: никого не было. Это не первый случай, когда датчики автомобиля "видят" то, чего на самом деле нет. Предполагается, что FSD вводит в заблуждение запрещающий сигнал светофора и красные ленты, которые некоторые водители повязывают на решётку радиатора своих машин "на удачу".

Другая история связана с владельцами Tesla, которые жалуются на то, что их автомобиль по какой-то причине начинает тормозить раньше времени. Как оказалось, системы электрокара не обучены поведению при взаимодействии дорожных знаков увеличенного размера: из-за того, что знак больше, автомобиль воспринимает это как близость к объекту и активирует торможение.