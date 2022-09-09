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1 час назад

Новости автомира: Tesla видит призраков и не любит большие знаки. Новые "глюки" системы FSD

Российская Газета

Появилась новая информация о "глюках" в работе системы Full Self-Driving от Tesla, которую компания называет "автопилотом" и регулярно судится с различными организациями, выступающими против такой характеристики этой разработки.

Новые "глюки" Tesla: автопилот видит призраков и не любит большие знаки
Фото: TeslaTesla

Первая история - из Китая, где "автопилот" Tesla вдруг распознал позади себя человека, который затем возник у правого "борта" автомобиля. Водитель машины, разумеется, посмотрел в зеркала: никого не было. Это не первый случай, когда датчики автомобиля "видят" то, чего на самом деле нет. Предполагается, что FSD вводит в заблуждение запрещающий сигнал светофора и красные ленты, которые некоторые водители повязывают на решётку радиатора своих машин "на удачу".

Другая история связана с владельцами Tesla, которые жалуются на то, что их автомобиль по какой-то причине начинает тормозить раньше времени. Как оказалось, системы электрокара не обучены поведению при взаимодействии дорожных знаков увеличенного размера: из-за того, что знак больше, автомобиль воспринимает это как близость к объекту и активирует торможение.

Недавно Tesla потребовала удалить скандальный ролик, в котором седан Model S раз за разом, двигаясь якобы на "автопилоте", сбивает детский манекен, а в Норвегии владельцы Tesla устроили голодовку из-за проблем с качеством этих автомобилей.

Автоновости,Tesla,
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