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53 минуты назад

Новости автомира: пятилетние машины подорожали в РФ на 30% с начала 2022 года

ПроКроссовер.ру

В России дефицит новых автомобилей привел к резкому росту цен, что стало поводом обратить внимание покупателям на вторичный рынок, который также отреагировал на повышенный интерес ростом цен. По сообщению сайта Авто.ру, с начала 2022 года на вторичном рынке средняя цена автомобилей в возрасте до 5 лет увеличилась на 28%, а стоимость автомобилей с пробегом в возрасте от 6 до 10 лет выросла в среднем на 8,5%.

C начала года пятилетние машины подорожали на 30%
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

С учетом подорожания за все месяцы с начала года средня цена автомобиля с пробегом составляет порядка 2,47 млн рублей или +28% относительно 2021 года. Больше всего выросли в цене внедорожники и кроссоверы возрастом до 5 лет. Автомобили в возрасте от 6 до 10 лет подорожали меньше всего. В этой возрастной категории больше всего подорожали также представители сегмента SUV. Цены на машины с пробегом от 11 до 15 лет находятся на уровне 750 тыс. рублей, что на 10% дороже, чем в начале текущего года

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