В России вновь подорожали подержанные автомобили

Стоимость автомобилей с пробегом к концу лета в России вновь подросла. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

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Отмечается, что средневзвешенная стоимость подержанного автомобиля по итогам января—августа достигла 1,2 млн рублей, что выше на 60% показателя начала года. В сегменте автомобилей возрастом до семи лет цена составила порядка 2,3 млн рублей (+51%).

Что касается новых автомобилей, то их стоимость в целом показывает стабильность после того, как весной наблюдался пик цен.

Тенденцию роста стоимости подержанных автомобилей подтвердили в «Дроме». В сервисе отмечают, что в августе средняя стоимость машины с пробегом повысилась на 2%, до 885 тыс. рублей, в июле — на 3,5%.

В компании Fresh Auto отмечают, что в сравнении с июлем средняя цена подержанного автомобиля в последний месяц лета повысилась на 1,5%, до 1,2 млн рублей. Динамику там объясняют «восстановлением спроса после традиционного затишья в сезон отпусков».

Вместе с тем в «Авто.ру» уверены в том, что

средняя стоимость всех автомобилей с пробегом вышла на плато летом – в июне. Рост цен в осенний период прогнозируют в «Авилоне». Это связывают там с традиционной сезонностью продаж.