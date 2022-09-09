В России могут снизить пошлины на ввоз подержанных иномарок

Фракция ЛДПР предложила облегчить таможенное и налоговое бремя при ввозе в Россию автомобилей с пробегом. Об этом пишет ТАСС.

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С такой инициативой депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. При этом уточняется, что послабления коснутся только иномарок, приобретаемых жителями Дальнего Востока.

«На Дальнем Востоке транспортный вопрос — один из самых острых для местных жителей. Новые машины с заводов центральной России ощутимо дороже, чем подержанные авто из Японии или Китая, но ввозные пошлины делают и их неприемлемо дорогими», — объяснили депутаты.

По мнению инициаторов идеи, такая ситуация служит росту коррупции из-за нежелающих платить налоги. ЛДПР предлагает разработать механизмы по снижению таможенных пошлин и налогов на ввозимые автомобили для личных нужд. Речь идет и о машинах с правым рулем.

В свою очередь, во Владивостокской таможне заявили, что с начала 2022 года из Японии в Россию было ввезено более 100 тыс. автомобилей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Больше всего машин ввезено в августе.