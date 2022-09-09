Audi потребовала переименовать ещё одну китайскую модель

Руководство немецкого автобренда Audi продолжает настаивать, чтобы модели китайской компании NIO переименовали.

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В начале лента представители марки Audi подали соответствующий иск в суд на фирму NIO. После этого бренд пожаловался в Ведомство ЕС (EUIPO), занимавшееся вопросами интеллектуальной собственности, на нарушение прав товарного знака.

Данный спор возник в ходе того, как руководство NIO заявило о выходе на европейский авторынок, а также в частности о запуске производства на территории Германии. Во второй половине осени текущего года автобренда собирается открыть в окрестностях Берлина свой первый специальной шоурум. При этом реализации авто должны начать с электрического седана ET7.

С самого начала руководству Audi не понравилась маркировка пары кроссов NIO. Речь ведётся о модификации ES6, а также ES8. Представители ингольштадтской компании считают, что данные названия довольно легко перепутать с обозначениями немецких моделей S6, а также S8.

Фирма обратилась в EUIPO по причине маркировки ещё одной модели NIO. Речь ведётся об электрическом кроссовере ES7. Скорее всего, Audi посчитала данное название очень схожим с обозначением своей версии S7 Sportback.

Согласно информации экспертов, если руководство NIO не даст реакцию на жалобы в EUIPO, немецким брендом будет подан ещё один соответствующий иск. Китайская марка не стала пока комментировать происходящее. Следующее слушание, касающееся первого иска Audi, должно пройти в рамках суда Мюнхена 6-го декабря текущего года.

В завершении стоит отметить, что в первой половине августа этого года стало известно, что отечественный автобренд ГАЗ обратился с иском в суд по причине отказа Роспатента провести регистрацию эмблемы отечественной представительской машины «Чайка».