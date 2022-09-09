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1 час назад

Новости автомира: новую Lada Granta построят на платформе Renault

Газета.Ruиещё 1

Новое поколение автомобилей Lada Granta будет базироваться на платформе французской Renault. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Новую Lada Granta построят на платформе Renault
Фото: Avtograd news/VKAvtograd news/VK

«Мы планируем выпустить целое семейство так называемой «Новой Granta»: и универсал, и седан, и универсал Cross на глобальной платформе CMF-B, которая досталась нам от предыдущих акционеров — Renault, и будет нами доработана», — сказал Соколов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» продолжает работу над Lada Granta второго поколения. Предсерийные прототипы в процессе испытаний были сняты на видео на заводском треке в Тольятти.

Производство нового поколения модели рассчитывали начать в мае 2022 года, однако после выхода Renault из бизнеса в России сроки запуска новинки были перенесены. Завод успел изготовить несколько десятков кузовов для новой модели.

Перевести автомобили Lada и Dacia на общую платформу CMF-B, разработанную Renault, ранее планировалось в рамках деятельности «АвтоВАЗа» в структуре альянса Renault-Nissan. Об этом было объявлено в январе 2021 года.

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