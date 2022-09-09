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1 час назад

Новости автомира: появились первые подробности о внедорожнике Aurus

Мария Иванова

Telegram-канал Mash раскрыл подробности о новом российском внедорожнике Aurus Komendant. По данным канала, он будет стоить около 35 млн рублей.

Появились первые подробности о внедорожнике Aurus
Фото: РамблерРамблер

По информации Mash, Aurus Komendant получил 4,4-литровый двигатель V8 - это российская разработка, которую производят на заводах Porsche Engineering в Германии.

Длина внедорожника - 5,33 метра, на 30 сантиметров короче седана Senat. Также Komendant получил укороченную колесную базу для лучшей проходимости, пневмоподвеску и внедорожные режимы трансмиссии.

Mash отмечает, что демонстрационные версии Komendant начнут собирать не раньше октября, предзаказ можно сделать уже сейчас, а получить машину - с апреля 2023 года.

Autonews ранее рассказал, что суммарная мощность силовой установки Aurus Komendant составит 598 лошадиных сил, внедорожник получит 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Сообщалось, что автомобили Aurus планируют продавать не только в России, но также в странах Средней Азии, Ближнего Востока и Китае.

Автоновости,Porsche,
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