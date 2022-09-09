BMW начала производство водородных двигателей

В рамках автозавода немецкой марки BMW, который размещается на территории Мюнхена, приступили к выпуску силовых агрегатов, которые функционируют, используя водородные топливные элементы.

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Такие агрегаты планируют устанавливать на кроссы iX5 Hydrogen. Первую партию должны представить в конце текущего года. Их будут применять для специальных дорожных испытаний, а также демонстрации в рамках разных мероприятий.

Силовые установки включают электродвигатель, который способен генерировать 374 л.с., аккумуляторную батарею и пару топливных баков, предназначенных для содержания водорода.

В случае соединения водорода и кислорода, наблюдается химическая реакция, во время которой происходит вырабатывание электричества. У данных транспортных средств запас хода больше в сравнении с электромобилями. При этом заправка моделей осуществляется не больше 3–4 мин.

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Оливер Ципсе, являющийся главой бренда, заявил, что водород на пути к так называй углеродной нейтральности, играет главную роль. Производителем в начале августа текущего года сообщалось, что компания приступит к серийному производству водородных кроссов в 2025 году.

Концептуальную вседорожную версию продемонстрировали в рамках франкфуртского автосалона в 2019-ом году. В это же время фирма заявила, что мелкосерийную сборку модели должны запустить осенью текущего года.

Приближенная к серийной модификации машина была представлена в прошлом году. В начале весны текущего года руководством немецкой компании BMW было рассказано, как проводятся испытания водородных кроссоверов в ходе сильных морозов.