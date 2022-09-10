Новые Chery Tiggo 4 Pro замечены у российских дилеров

Новые кроссы Tiggo 4 Pro начали поставлять отечественным автодилерам Chery. Доказательством этого являются снимки, опубликованные в глобальной Сети. На них изображены авто, находящиеся на стоянке дилерского центра.

Фото: Car.ru Car.ru

Официальное начало реализации этих транспортных средств планируется на 12 сентября текущего года. Обновлённый вариант самой доступной версии кросса Chery в РФ можно опознать за счёт изменённого оформления передка авто.

Tiggo 4 Pro похвастается новой радиаторной решёткой, другими бамперами и оптикой. Данные нововведения приблизят стиль экстерьера вседорожной версии к внешнему виду старшей модели.

Салон Tiggo 4 Pro обзаведётся новым, независимо установленным на передней панели дисплеем, другим блоком климат-контроля и центральным тоннелем с современным стильным оформлением.

В определённых комплектациях кросс получит нефиксируемый джойстик переключения передач. Изменения также предусмотрены в моторной линейке транспортного средства, она сохранит базовую 113-сильную «четвёрку», которая сочетается с пятиступенчатой МКПП и вариатором. При этом автобренд планирует отказаться от промежуточной двухлитровой «атмосферной» установки.

Самый мощный полуторалитровый турбированный агрегат, генерирующий 147 лошадиных сил, сочетается с вариатором вместо шестидиапазонной РКПП. Дорестайлинговый вариант Tiggo 4 расценивается на отечественном авторынке в 1,7 – 2,34 млн. руб.

Ещё в прошлом году появилась информация, что в России возможно появление модификации Tiggo 4 Pro. Пока кросс готовили к началу реализаций в РФ, в КНР транспортное средство было обновлено. Автомобиль получил блок, который включает два 12,5-дюймовых дисплея и абсолютно новую центральную консоль.