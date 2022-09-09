Какие импортные детали Lada замещены отечественными

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, какие иностранные детали Lada пришлось заменить отечественными в рамках импортозамещения.

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"Приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, многие другие компоненты, которые сейчас проходят апробацию. Важно не только найти, но и обеспечить необходимое качество при замене каждого компонента", - заявил том-менеджер в интервью ТАСС.

Ранее Соколов отмечал, что по состоянию на сегодняшний день импортозамещение на АвтоВАЗе завершено на 66%, то есть заводу предстоит найти замену примерно 1,5 тысячи компонентам из 4,5 тысячи, из которых собран автомобиль.

АвтоВАЗ отчитался о продажах новых автомобилей в августе: объемы реализации двух моделей - Granta и Niva Legend - уже сопоставимы с прошлогодними, когда автопроизводитель выпускал и продавал пять наименований.