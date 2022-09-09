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1 час назад

Новости автомира: Россия и Белоруссия договорились о штрафах для водителей

Елена Прошина

Россия и Белоруссия договорились об обмене информацией о нарушителях ПДД и совместном поиске таких автомобилистов. Об этом пишет Autonews.ru.

Россия и Белоруссия договорились о штрафах для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ подписали главы МВД России и Белоруссии Владимир Колокольцев и Иван Кубраков. Документ оптимизирует взаимодействие между подразделениями ГИБДД обеих стран и других компетентных органов. Соглашение обеспечит неотвратимость наказания граждан за нарушения ПДД. Кроме того, оно обеспечит водителей защитой от необоснованного привлечения к ответственности.

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Так, страны будут сотрудничать по вопросам взаимного признания и исполнения решений по делам о правонарушениях, а также по вынесенным решениям в отношении лиц, совершивших нарушение.

Таким образом, решение в отношении нарушителя будет принимать согласно законодательству страны, где водитель совершил проступок. Оплата штрафов будет взыскиваться в национальной валюте, а платить придется по официальному курсу центрального банка страны. По словам экспертов, в случае если водитель из России превысил скорость в Белоруссии, то ему начислят штраф в белорусской валюте, но оплатить он должен будет в российских рублях.

По словам юриста Сергея Смирнова, если раньше водитель из Белоруссии получал штраф в России и уезжал обратно, то взыскать деньги никак не получалось. Теперь благодаря новому соглашению, выписанные штрафы, в том числе лишение прав, будут исполняться автоматически.

«Если информационный обмен заработает, то про лишенца в России сразу узнают и в Белоруссии. И сразу лишат такого жителя прав на аналогичный срок», — сказал Смирнов.

Соглашение также позволит штрафовать нарушителей с помощью камер. Также оно поможет при расследовании дел о ДТП.

«Например, произошло ДТП в России или Белоруссии, водитель из другой страны скрылся, но его машину вычислили по камерам. Но инспекторы ГИБДД из другой страны все равно не могли получить доступ к данным о таком водителе. Теперь же сотрудник отдела дознания может направить своим коллегам запрос, подозреваемого они найдут, опросят, машину осмотрят, а все данные направят по запросу», — заключил эксперт.

Автоновости,Владимир Колокольцев,Сергей Смирнов,МВД России,ГИБДД,
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