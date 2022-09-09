Subaru готовит новую версию «автопилота»

Автобренд Subaru для своих серийных авто готовит новый вариант фирменного современного комплекса EyeSight. Кроме аппаратных обновлений, транспортное средство похвастается новым софтом с элементами ИИ.

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По заявлению представителей Subaru, возможности автономного передвижения машины не являются основной целью проведённых усовершенствований. Компания занимается модернизацией своего комплекса для улучшения способности предотвращения столкновений.

Эйдзи Сибата, являющийся руководителем Subaru Lab, заявил, что подход автобренда заключается в сведении к нулю количества смертельных исходов в случае ДТП без фокусировки на автономном управлении.

Эксперт отмечает, что базой нынешней модификации системы EyeSight выступают стереокамеры. Прочими производителями активно используются лидары или лазерные датчики. Руководитель Subaru Lab считает, что их использование совместно с другими радарами являются ненужным усложнением.

Инженеры заявляют, что грамотное применение стереокамер, управляемых искусственным интеллектом дают в итоге достойный результат. Subaru планирует усовершенствовать в своих транспортных средствах функции автоматической парковки.

Аналитики фирмы отмечают, что до трети всех дорожно-транспортных происшествий происходит непосредственно на автомобильных парковках. Новый вариант комплекса ассистентов автобренда Subaru должен появиться на авторынке уже в 2025 году.

В настоящее время EyeSight в различных модификациях устанавливают на девяноста процентах всех машин маки Subaru. Этот автотранспорт автобренд реализует практически по всему миру.