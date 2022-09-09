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1 час назад

Новости автомира: российским водителям начали приходить неожиданные штрафы

Елена Прошина

В России автомобилисты начали получать штрафы за перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности. Штрафы оформляются с помощью автоматических дорожных камер. Об этом пишет Autonews.ru.

Российским водителям начали приходить неожиданные штрафы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наказание за подобное нарушение составляет 1 тыс. рублей. При этом санкции накладываются на собственника автомобиля. По мнению юристов, законодательство позволяет выносить подобные решения, это прописана в Кодексе административных правонарушений.

С 4 августа это должно быть в багажнике у всех водителей. Иначе лишат прав и заберут автомобиль

Такие меры подтвердили в главном управлении МВД России по Свердловской области. Там добавили, что средства автоматической фиксации в регионе позволяют выявлять подобные нарушения с мая этого года.

Первый случай вынесения штрафа за непристегнутого пассажира в Екатеринбурге зафиксировали в середине августа. Однако тогда речь шла об игрушечном коте.

В Москве дорожные камеры с 2020 года фиксируют непристегнутых ремнем и водителя, и пассажира. Однако за пассажира штрафы пока не приходят. По словам экспертов, обучить камеры фиксировать непристегнутых пассажиров не сложно, т.к. комплексам нет разницы на какое сиденье делать акцент.

Автоновости,МВД России,
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