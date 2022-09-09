Российским водителям начали приходить неожиданные штрафы

В России автомобилисты начали получать штрафы за перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности. Штрафы оформляются с помощью автоматических дорожных камер. Об этом пишет Autonews.ru.
Наказание за подобное нарушение составляет 1 тыс. рублей. При этом санкции накладываются на собственника автомобиля. По мнению юристов, законодательство позволяет выносить подобные решения, это прописана в Кодексе административных правонарушений.
Такие меры подтвердили в главном управлении МВД России по Свердловской области. Там добавили, что средства автоматической фиксации в регионе позволяют выявлять подобные нарушения с мая этого года.
Первый случай вынесения штрафа за непристегнутого пассажира в Екатеринбурге зафиксировали в середине августа. Однако тогда речь шла об игрушечном коте.
В Москве дорожные камеры с 2020 года фиксируют непристегнутых ремнем и водителя, и пассажира. Однако за пассажира штрафы пока не приходят. По словам экспертов, обучить камеры фиксировать непристегнутых пассажиров не сложно, т.к. комплексам нет разницы на какое сиденье делать акцент.