В Китае появился кроссовер по цене упрощенной Lada Niva Travel

Марка Lynk & Co, принадлежащая китайскому концерну Geely, представила обновленный кроссовер под индексом 06. Самая дешевая и компактная модель в линейке бренда получила приставку к имени Remix, легкий фейслифтинг и демократичный ценник: его стоимость в КНР стартует с 118 600 юаней, что по сегодняшнему курсу составляет 1 034 091 рубль. Это чуть больше, чем просит АвтоВАЗ за упрощенную Lada Niva Travel — 998 900 рублей.

Фото: © Lynk & Co © Lynk & Co

В отличие от отечественной «Нивы» у Lynk & Co 06 Remix есть цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый дисплей-планшет мультимедийной системы, подключенной к фирменным сервисам марки, а также с предустановленными приложениями китайского WeChat и TikTok.

В салоне установлены кресла с боковой поддержкой и мультируль, а передачи переключаются с помощью небольшого джойстика. Кроме этого, в оснащение включен 21 электронный ассистент, включая дистанционного парковщика и помощника при движении задним ходом.

06 Remix предлагают в двух версиях. Стартовая комплектуется бензиновым ДВС с максимальной мощностью 181 лошадиная сила (290 Нм крутящего момента), пару которому составляет семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Также есть подключаемый гибридный вариант на базе 1,5-литрового мотора. Общая отдача PHEV-установки составляет 260 сил, а литиевый аккумулятор емкостью 15,5 киловатт-часа позволяет проехать на одной зарядке 84 километра.

Lynk & Co

Lynk & Co

Lynk & Co

Lynk & Co

В основу кроссовера легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), которая россиянам знакома по вседорожнику Coolray. 06 Remix чуть крупнее «Кулрея» по габаритам: в длину он достигает 4340 миллиметров (+10), в ширину — 1820 миллиметров (+20), а в высоту — 1625 миллиметров (+16). Колесная база равна 2640 миллиметрам (+40).