Chevrolet представила новый электрокроссовер Equinox

Стало известно о том, что американская компания Chevrolet представила электрокроссовер Equinox. Хотя до официального старта продаж ещё год, автопроизводитель раскрыл основные характеристики и подробности комплектаций. Стартовая цена на новинку составит около 30 000 долларов.
Базой Equinox EV стала модульная платформа Ultium, которая используется также и у Silverado EV и Blazer EV. Таким образом, кроссовер имеет мало общего с текущим бензиновым Equinox 2016 года. Габаритная длина — 4 839 миллиметров, колёсная база — 2 954 миллиметров, то есть по российским и европейским меркам это среднеразмерный кроссовер.
Кроме того, для Equinox EV заявлены сразу 5 комплектаций: 1LT, 2LT, 3LT, 2RS, 3RS. Помимо этого, на выбор доступны две силовые установки: одномоторная переднеприводная мощностью 213 лошадиных сил и 328 Нм и двухмоторная полноприводная на 294 лошадиные силы и 469 Нм.
Переднеприводная версия Equinox EV имеет дальность хода 402 и 483 километров пути. Полноприводная модификация сможет проехать на одной зарядке 451 километр пути.