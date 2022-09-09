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1 час назад

Новости автомира: Chevrolet представила новый электрокроссовер Equinox

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что американская компания Chevrolet представила электрокроссовер Equinox. Хотя до официального старта продаж ещё год, автопроизводитель раскрыл основные характеристики и подробности комплектаций. Стартовая цена на новинку составит около 30 000 долларов.

Chevrolet представила новый электрокроссовер Equinox
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Базой Equinox EV стала модульная платформа Ultium, которая используется также и у Silverado EV и Blazer EV. Таким образом, кроссовер имеет мало общего с текущим бензиновым Equinox 2016 года. Габаритная длина — 4 839 миллиметров, колёсная база — 2 954 миллиметров, то есть по российским и европейским меркам это среднеразмерный кроссовер.

ПроКроссовер.ру

Кроме того, для Equinox EV заявлены сразу 5 комплектаций: 1LT, 2LT, 3LT, 2RS, 3RS. Помимо этого, на выбор доступны две силовые установки: одномоторная переднеприводная мощностью 213 лошадиных сил и 328 Нм и двухмоторная полноприводная на 294 лошадиные силы и 469 Нм.

ПроКроссовер.ру

Переднеприводная версия Equinox EV имеет дальность хода 402 и 483 километров пути. Полноприводная модификация сможет проехать на одной зарядке 451 километр пути.

Автоновости,Chevrolet,
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