Россия и Белоруссия будут обмениваться данными о нарушителях ПДД

Водители из России и Белоруссии отныне не смогут избежать наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на территории соседнего государства и будут получать штрафы с камер фиксации нарушений и другие документы о взыскании.

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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Со стороны России документ визировал глава МВД России Владимир Колокольцев, со стороны Белоруссии – руководитель МВД Республики Беларусь Иван Кубраков, сообщает Autonews в пятницу, 9 сентября.

Соглашение облегчит и упорядочит обмен данными по нарушителям между органами ГИБДД двух стран. Отныне водитель, нарушивший ПДД в другой стране, будет наказан в соответствии с административным порядком этой страны. Оплата штрафов будет происходить в национальной валюте страны, выносящей постановление о взыскании, по курсу ЦБ на день оплаты. Взыскиваемые денежные средства будут поступать в казну страны проживания нарушителя.

Как поясняет издание, новые правила обмена данными между Россией и Белоруссией означают, что водитель из России, нарушивший ПДД на территории Белоруссии, будет оштрафован в белорусской валюте и по законам этой страны. При этом порядок обмена документами подразумевает, что извещение о взыскании может прийти в течение шести месяцев с момента вынесения постановления.