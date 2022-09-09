Россияне стали добросовестнее оплачивать проезд по платным дорогам

В конце 2020 года на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) была первые в России запущена система «Северный поток». Она позволила отказаться от традиционных пунктов взимания платы, тормозящих трафик: оплата списывается со счетов водителей автоматически с помощью камер, считывающих номера. Как сообщает Quto со ссылкой на Марселя Нигметзянова, главу «Единого оператора», который обслуживает систему, число «зайцев» среди россиян оказалось минимальным.

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По словам Марселя Нигметзянова, в России проезд по платным трассам с системой «Свободного потока» оплачивают 93 процента водителей. При том, что в ряде стран пока только стремятся к 90-процентному показателю. Таким образом, среди россиян более чем девять из 10 водителей вносят плату за проезд.

Оставшиеся семь процентов недобропорядочных автомобилистов делятся на три группы. Треть из них принципиально отказывается платить за проезд, еще треть — скрывает номера своих автомобилей подручными средствами, не гнушаясь использовать грязь. Еще треть к проезду «зайцем» подходит серьезнее, оснащая машины устройствами, позволяющими откинуть номерную табличку перед проездом через рамку.

Накануне в Подмосковье открыли движение по первому участку скоростной трассы М-12 Москва-Казань — от ЦКАД до Московского большого кольца. Легковые автомобили могут двигаться по нему со скоростью 110 километров в час и не обязаны останавливаться перед пунктами взимания платы: оплата также реализована через «Свободный поток», но первое время проезд будет бесплатным.