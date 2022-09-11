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41 минуту назад

В Китае рассекретили кроссовер Exeed AtlantiX, который появится в России

Газета.Ruиещё 1

Серийная версия купе-кроссовера Exeed AtlantiX появилась в каталогах минпрома КНР, сообщает портал "Китайские автомобили", опубликовавший характеристики и фото новинки.

В Китае рассекретили новый кроссовер для россиян
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Габаритные размеры Exeed AtlantiX составляют 4781х1920х1671 мм. В длину кроссовер на 1 мм больше, чем знакомый россиянам Exeed TXL, а в ширину - на 35 мм (но по высоте уступает 59 мм). Колесная база новинки (2815 мм) на 15 мм больше, чем у TXL.

Бензиновая версия Exeed AtlantiX получила 2-литровый турбодвигатель, который выдает 261 л.с. (400 Нм). Отмечается, что такой же мотор установлен в Exeed TXL Sport Edition, где он дефорсирован до 197 л.с. Моноприводная модификация сможет развивать 205 км/ч, расход топлива такого кроссовера - 7,6 л на 100 км. У полноприводной версии максимальная скорость на 5 км/ч ниже, а расход топлива на 0,5 л на 100 км выше. Выпуск Exeed AtlantiX наладят в Китае в ноябре этого года.

Ранее в августе сообщалось, что эта модель выйдет на российский рынок - впрочем, сроки озвучены не были.

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