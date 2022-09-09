Продажи китайских автомобилей упали на 27%

Из материалов нового исследования «Автостат Инфо» известно, что продажи китайских автомобилей в России сократились на 27% в августе к июлю, то есть с 8570 до 6259 ед. авто. Напомним, что ранее, с июня по июль, аналитики зафиксировали прирост продаж китайских машин на 29,5% с 6772 до 8570 ед. соответственно.

Фото: Haval Haval

В августе Haval продал на российском рынке 2977 машин и вышел на первое место среди китайских марок. Объем реализации легковых машин Haval вырос к июльскому показателю (2159 ед.) на 38%. Geely занял второе место в августовском рейтинге среди китайских марок с результатом 1583 проданных авто, что на 33,8% меньше, чем было продано в июле — 2390 ед. На третье место в рейтинге переместился Chery: с июля по август продажи марки сократились на 58% с 2600 до 1095 ед. Замыкает топ-5 китайских марок бренд Exeed, который продал в августе 58 машин, что на 66% меньше, чем было реализовано в июле — 170 ед.

Лидером продаж среди китайских моделей в августе стал Haval Jolion — 2013 проданных автомобилей против 1164 ед., реализованных в июле (прирост на 73%). На второе место вышел Geely Coolray, показавший 20-процентный спад продаж за последние два месяца с 1243 до 997 ед. авто. В тот же период на 47% с 1145 до 602 ед. сократились показатели реализации модели Chery Tiggo 7 Pro, которая заняла в августовском рейтинге третье место. В то же время продажи Haval F7 увеличились на 14% с 324 до 369 ед. авто, что обеспечило модели 4-е место в рейтинге. А замыкает топ-5 среди китайских моделей в августе внедорожник Geely Atlas Pro, показавший продажи на уровне 349 ед., что оказалось на 41,6% меньше продаж за июль (598 ед.).