Китай выпустил еще один электрический мощный седан

Leapmotor C01 — флагманский седан длиной более пяти метров с премиальными опциями — поступит в продажу в Китае в конце сентября по цене от 180 000 до 270 000 юаней (26 400–39 000 долларов США).

Фото: evmagz.com evmagz.com

Внешние размеры автомобиля составляют 5 050 x 1 902 x 1 509 мм Д/Ш/В, а колесная база составляет 2 930 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления удивительно низок — всего 0,226. Тяговая батарея монтируется под полом и выполняет функцию усиления. В базовой комплектации автомобиль использует один электродвигатель мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 360 Н. Выберите спецификацию с двумя двигателями, и вы будете смотреть на 544 л.с. и 720 Нм. Максимальный запас хода составляет 717 км, а максимальной скорости требуется 3,7 секунды для разгона до 100 км/ч.