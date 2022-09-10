УАЗ упростил популярный внедорожник "Патриот"

В Сети появились снимки внедорожника УАЗ «Патриот» в упрощенной версии. Фото опубликовали в паблике «Русские автомобили» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Русские автомобили/VK Русские автомобили/VK

На снимках показан автомобиль без хромированных полос, которые располагались в верхней и нижней частях радиаторной решетки. Кроме того, эмблема УАЗа теперь черного цвета.

В салоне появилось рулевое колесо без подушки безопасности, которое устанавливалось на модель в середине 2000-х, а взамен появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздаточной коробки можно увидеть обычный рычаг.

О том, что Ульяновский автозавод начал продавать упрощенные автомобили УАЗ «Патриот», стало известно в начале июля. Модель лишилась без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности, стало известно в начале июля.