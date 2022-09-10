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6 минут назад

Новости автомира: «Москвич» начал подготовку к сборке автомобилей

Майк Габриелян

Автозавод «Москвич» начал подготовку к производству. На первом этапе автомобили будут делать крупноузловым (отверточным) методом, передает ТАСС.

«Москвич» начал подготовку к сборке автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет подготовка к крупноузловой сборке. Работа над выпуском автомобилей начнется в этом году», - рассказали на предприятии.

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок.

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После этого ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Предприятие стало собственностью правительства Москвы. Приоритетом объявили производство электрических машин. Планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Ранее стало известно, что критические компоненты автомобиля были российскими.

Автоновости,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Правительство Москвы,
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