«Москвич» начал подготовку к сборке автомобилей

Автозавод «Москвич» начал подготовку к производству. На первом этапе автомобили будут делать крупноузловым (отверточным) методом, передает ТАСС.

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«Идет подготовка к крупноузловой сборке. Работа над выпуском автомобилей начнется в этом году», - рассказали на предприятии.

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок.

После этого ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Предприятие стало собственностью правительства Москвы. Приоритетом объявили производство электрических машин. Планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.