Кто попадает в «тотальные» ДТП

Аналитики «Альфастрахования» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие категории водителей чаще всего попадают в тяжелые, так называемые «тотальные» ДТП. Они подчеркнули, что чаще всего виновниками таких аварий становятся люди в возрасте 46-55 лет. Об этом пишет Autonews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что автоэксперты называют «тотальными» («тоталями») те аварии, после которых восстановление автомобиля является нецелесообразным.

Эксперты уточнили, что мужчины в три раза чаще женщин попадают в тотальные ДТП.

«Представители сильного пола становятся виновниками подобных аварий чаще, тогда как для женщин характерна более высокая забота о собственной безопасности», пояснили специалисты.