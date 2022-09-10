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5 минут назад

Новости автомира: Эксперты сказали, кто чаще разбивает машины в ДТП

Илья Родин

Аналитики «Альфастрахования» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие категории водителей чаще всего попадают в тяжелые, так называемые «тотальные» ДТП. Они подчеркнули, что чаще всего виновниками таких аварий становятся люди в возрасте 46-55 лет. Об этом пишет Autonews.

Кто попадает в «тотальные» ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что автоэксперты называют «тотальными» («тоталями») те аварии, после которых восстановление автомобиля является нецелесообразным.

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Эксперты уточнили, что мужчины в три раза чаще женщин попадают в тотальные ДТП.

«Представители сильного пола становятся виновниками подобных аварий чаще, тогда как для женщин характерна более высокая забота о собственной безопасности», пояснили специалисты.

Аналитики подчеркнули, что в тотальные ДТП чаще всего попадают мужчины 46-55 лет (21%). На втором месте антирейтинга автолюбители, которым исполнилось 36-40 лет (17%). Пожилые водители (55+) также набрали 17%. На третьем месте (15%) - молодые люди (31-35 лет).

Автоновости,Альфастрахование,
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