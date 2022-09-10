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21 минуту назад

Новости автомира: АвтоВАЗ значительно расширит цветовую гамму Lada Granta

Motor.ru

АвтоВАЗ значительно расширит цветовую гамму Lada Granta, утверждает портал «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «Вконтакте». В октябре покупатели смогут выбирать из пяти новых оттенков — будут доступны к заказу автомобили в тёмно-сером металлике «булат» (внутризаводской код — 619), ярко-синем металлике «дайвинг» (476), черном металлике «маэстро» (653), серебристом металлике «платина» (691) и белом акриле «ледниковый» (221).

АвтоВАЗ значительно расширит цветовую гамму Lada Granta
Фото: motor.rumotor.ru

Инсайдеры напоминают, что принципиально новым будет только металлик «булат» — этот колер изначально должен был дебютировать на Lada Vesta NG. Остальные четыре эмали новые только для семейства Granta — седаны и универсалы Vesta в эти цвета уже красили.

В настоящее время цветовая гамма Lada Granta состоит из восьми оттенков — в чёрный и белый акрил автомобили можно красить без доплаты, а оставшиеся шесть металликов — красный «сердолик» (195), ярко-синяя «голубая планета» (418), серебристый «рислинг» (610), серебристо-серый «техно» (618), серебристо-темно-серый «борнео» (633), золотисто-коричневый «кориандр» (790) — требуют доплаты в 12 тысяч рублей. Особняком стоит эксклюзивный для Granta Cross золотистый металлик «аурум» — за него нужно доплатить 15 тысяч рублей.

В разработке находится обновлённое семейство Lada Granta. По оценке главы АвтоВАЗа Максима Соколова, серийное производство новых «бюджетников» наладят в течение двух-трёх лет. Основой перспективной модели послужит французская платформа Renault CMF-B.

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