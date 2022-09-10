АвтоВАЗ значительно расширит цветовую гамму Lada Granta, утверждает портал «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «Вконтакте». В октябре покупатели смогут выбирать из пяти новых оттенков — будут доступны к заказу автомобили в тёмно-сером металлике «булат» (внутризаводской код — 619), ярко-синем металлике «дайвинг» (476), черном металлике «маэстро» (653), серебристом металлике «платина» (691) и белом акриле «ледниковый» (221).

Фото: motor.ru motor.ru

Инсайдеры напоминают, что принципиально новым будет только металлик «булат» — этот колер изначально должен был дебютировать на Lada Vesta NG. Остальные четыре эмали новые только для семейства Granta — седаны и универсалы Vesta в эти цвета уже красили.

В настоящее время цветовая гамма Lada Granta состоит из восьми оттенков — в чёрный и белый акрил автомобили можно красить без доплаты, а оставшиеся шесть металликов — красный «сердолик» (195), ярко-синяя «голубая планета» (418), серебристый «рислинг» (610), серебристо-серый «техно» (618), серебристо-темно-серый «борнео» (633), золотисто-коричневый «кориандр» (790) — требуют доплаты в 12 тысяч рублей. Особняком стоит эксклюзивный для Granta Cross золотистый металлик «аурум» — за него нужно доплатить 15 тысяч рублей.