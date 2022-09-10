Для Lada разработали инновационные тормоза из чугуна

Руководство Белебеевского завода «Автокомпонент» заявило о том, что предприятие готово приступить к началу производства тормозных автомобильных дисков для отечественного АвтоВАЗа.

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Для их изготовления собираются использовать инновационный чугунный сплав. Планируемые объёмы данного производства должны составить свыше 100 000 колёсных дисков ежегодно. По заявлению представителей производителя, у серого перлитного чугуна имеется масса достоинств в производстве тормозных дисков, предназначенных для транспортных средств.

По заявлению экспертов, данный сплав довольно легко обрабатывается. За счёт этого обеспечивается выпуск дисков различных конфигураций со специальными вентиляционными системами, а также функцией отвода тепла. Такого рода чугун может похвастаться отличной теплопроводностью.

Специалисты отмечают, что около семидесяти процентов автомобильных тормозных дисков, которые продаются на территории Российской Федерации, являются импортными. Между тем, локализация проекта действующего Белебеевского завода в итоге должна достигать ста процентов.

Для запуска производства «импортозамещённых» автомобильных тормозов будет затрачено 88 600 000 руб. из фондов, предназначенных для развития промышленности.

Руководство АвтоВАЗа планирует в текущем году произвести примерно 230 000 «импортозамещённых» транспортных средств.

Ещё на предприятии проводятся работы, работы, касающиеся локализации сборки моделей Lada Vesta, в которой доля зарубежных комплектующих является довольно высокой.

В завершении стоит отметить, что в недавнем времени Максим Соколов, занимающий должность главы АвтоВАЗа, сделал заявление, что требуемый уровень локализации будет достигнут не раньше весны 2023 года.