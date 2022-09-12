Белорусы показали электрический спортивный родстер

Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Республики Беларусь представил свою разработку – электрический спорткар, который назвали Electro Roadster. Данный образец пока далек от серийного производства, зато в нем применяются электроника собственной разработки сотрудников института. В ближайших планах инженеров – отработать алгоритмы управления электрическим приводом в максимально нагруженных режимах.

Фото: © Александр Ружечка / av.by © Александр Ружечка / av.by

Презентация новинки состоялась в минувшие выходные в рамках соревнований Minsk Electro. Родстер весит около тонны и проезжает на одном заряде батареи емкостью 24 киловатт-часа 270 километров. В движение его приводит электромотор мощностью 218 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. «Максималки» электрокар достигает за шесть секунд, однако создатели намерены сократить время разгона до четырех секунд.

Александр Ружечка / av.by

Инженеры не раскрывают процент локализации машины, упоминая лишь о том, что «большинство электроники, в том числе система управления» – собственной разработки института. При этом, по данным белорусских СМИ, «производство таких машин могут поставить на поток».

По словам начальника научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александра Белевича, главная цель проекта – испытания элементов компонентной базы. Другой представитель института заявил журналистам, что «в Беларуси создан и поставлен на производство отечественный электродвигатель разной мощности», и «электроника и управление к этим машинам, а также сборка аккумуляторных систем успешно освоены».

Первый прототип электрического белорусского родстера показали еще в два года назад. Тогда назывались те же динамические характеристики, и тогда разработчики собирались конкурировать с Tesla.