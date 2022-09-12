В Подмосковье появился необычный знак

В подмосковном Долгопрудном появился первый в регионе дорожный знак с надписью «Высадил и уехал». ПДД такой знак не администрирует, но он дублируется желтым зигзагом на асфальте и предполагает краткосрочную остановку исключительно в целях высадки пассажира. Как отметили в Минтранс Московской области, знак установили в качестве эксперимента по просьбам учащихся физтех лицея имени П. Л. Капицы.

Фото: © Правительство Московской области © Правительство Московской области

Ранее возле лицея имелось пешеходное ограждение, не позволявшее парковать автомобили. Теперь же на проспекте Ракетостроителей установили автобусную остановку, возле которой появилась 50-метровая зона с разметкой «желтый зигзаг», сопровождаема необычным знаком.

В Минтрансе отмечают, что территории образовательных учреждений — зона повышенной опасности. Большое количество стоящих на дороге автомобилей может привести к несчастным случаям, потому проблему решили нестандартным путем, при этом оставив водителям возможность посадки и высадки пассажиров.

Данный знак — аналог зарубежного Kiss&Ride («Поцеловал и поехал»), имеющего то же значение. В мире он пользуется популярностью и его нередко можно увидеть у школ, вокзалов и других зданий, где важны безопасность и свободные дороги. Планируется ли ставить такой знак в других местах, пока неизвестно.