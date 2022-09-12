В Подмосковье появился необычный знак

В подмосковном Долгопрудном появился первый в регионе дорожный знак с надписью «Высадил и уехал». ПДД такой знак не администрирует, но он дублируется желтым зигзагом на асфальте и предполагает краткосрочную остановку исключительно в целях высадки пассажира. Как отметили в Минтранс Московской области, знак установили в качестве эксперимента по просьбам учащихся физтех лицея имени П. Л. Капицы.
Ранее возле лицея имелось пешеходное ограждение, не позволявшее парковать автомобили. Теперь же на проспекте Ракетостроителей установили автобусную остановку, возле которой появилась 50-метровая зона с разметкой «желтый зигзаг», сопровождаема необычным знаком.
В Минтрансе отмечают, что территории образовательных учреждений — зона повышенной опасности. Большое количество стоящих на дороге автомобилей может привести к несчастным случаям, потому проблему решили нестандартным путем, при этом оставив водителям возможность посадки и высадки пассажиров.
Данный знак — аналог зарубежного Kiss&Ride («Поцеловал и поехал»), имеющего то же значение. В мире он пользуется популярностью и его нередко можно увидеть у школ, вокзалов и других зданий, где важны безопасность и свободные дороги. Планируется ли ставить такой знак в других местах, пока неизвестно.
В ПДД могут появиться и другие новые дорожные знаки. Минтранс РФ подготовил проект с правилами для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в котором, помимо прочего, упомянуты знаки «Движение на СИМ запрещено», «Лица, использующие для передвижения СИМ» и «Кроме лиц, использующих для передвижения СИМ», «Зарядка электромобилей» и «Движение автобусов запрещено».