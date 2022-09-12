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1 час назад

Новости автомира: в Подмосковье заметили необычный знак — «Высадил и уехал»

Motor.ruиещё 1

В подмосковном Долгопрудном появился первый в регионе дорожный знак с надписью «Высадил и уехал». ПДД такой знак не администрирует, но он дублируется желтым зигзагом на асфальте и предполагает краткосрочную остановку исключительно в целях высадки пассажира. Как отметили в Минтранс Московской области, знак установили в качестве эксперимента по просьбам учащихся физтех лицея имени П. Л. Капицы.

В Подмосковье появился необычный знак
Фото: © Правительство Московской области© Правительство Московской области

Ранее возле лицея имелось пешеходное ограждение, не позволявшее парковать автомобили. Теперь же на проспекте Ракетостроителей установили автобусную остановку, возле которой появилась 50-метровая зона с разметкой «желтый зигзаг», сопровождаема необычным знаком.

В Минтрансе отмечают, что территории образовательных учреждений — зона повышенной опасности. Большое количество стоящих на дороге автомобилей может привести к несчастным случаям, потому проблему решили нестандартным путем, при этом оставив водителям возможность посадки и высадки пассажиров.

Данный знак — аналог зарубежного Kiss&Ride («Поцеловал и поехал»), имеющего то же значение. В мире он пользуется популярностью и его нередко можно увидеть у школ, вокзалов и других зданий, где важны безопасность и свободные дороги. Планируется ли ставить такой знак в других местах, пока неизвестно.

В ПДД могут появиться и другие новые дорожные знаки. Минтранс РФ подготовил проект с правилами для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в котором, помимо прочего, упомянуты знаки «Движение на СИМ запрещено», «Лица, использующие для передвижения СИМ» и «Кроме лиц, использующих для передвижения СИМ», «Зарядка электромобилей» и «Движение автобусов запрещено».

Автоновости,Минтранс РФ,
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