В Крыму за 50 миллионов рублей продают уникальный ЗиЛ-117П. Продавец утверждает, что является первым и единственным хозяином, у автомобиля есть полный пакет документов российского образца и учётная карточка с завода, а в комплекте с советским лимузином идут сирена, мигалки и спецсвязь полувековой давности. Особо отмечается, что модель 117 с литерой «П» выпущена в единственном экземпляре, то есть речь идёт о коллекционной ценности.

Фото: motor.ru motor.ru

По официальным данным ЗиЛ-117П был изготовлен в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии. Позже лимузин передали в автослужбу Западной группы войск, расквартированную в восточногерманском городе Вюнсдорф. Ключевое отличие от других «сто семнадцатых» — двухрядный пятиместный салон.

Техника такая же, как у других автомобилей семейства — под капотом бензиновый атмосферный карбюраторный V8 рабочим объёмом 6959 кубических сантиметров мощностью 300 лошадиных сил и крутящим моментом 570 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 3-ступенчатый «автомат».

Хозяин утверждает, что ЗиЛ-117П находится в Симферополе, и его слова подтверждаются окружающим фоном — рядом во дворе стоит «Волга» с украинскими номерами Республики Крым. На самом ЗиЛе государственных регистрационных знаков нет — вероятно, лимузин снят с учёта.