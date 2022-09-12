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2 часа назад

Новости автомира: Honda готовит новый CR-V с расходом топлива 1,6 литра на 100 км

Motor.ruиещё 2

Honda готовит новый CR-V с расходом топлива 1,61 литра на 100 километров (по результатам замеров по циклу WLTC). Ключевую характеристику заряжаемого гибрида Honda CR-V PHEV раскрыл Минпромторг Китайской Народной Республики. Судя по сертификационным документам, в новом поколении версия PHEV сохранит силовую установку i-MMD на основе атмосферного 2,0-литрового двигателя, а внешние отличия заряжаемого гибрида окажутся незначительными.

Honda готовит новый CR-V
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Новый Honda CR-V дебютировал два месяца назад в двух модификациях: базовый кроссовер сохранил турбомотор 1.5 в связке с вариатором, у обычного гибрида — силовая установка на основе «атмосферника» 2.0, не требующая зарядки от розетки. Но для Китая Honda готовит более экономичный заряжаемый гибрид — именно такую машину частично раскрыл Минпромторг КНР.

autohome.com.cn

В новом поколении силовую установку i-MMD перенастроят — отдачу атмосферного мотора увеличат со 146 до 150 лошадиных сил, а вот электродвигатель будет развивать те же 184 лошадиные силы. Принципиальная схема не изменится, но эффективность системы возрастёт — расход топлива по циклу WLTC сократится с 1,84 до 1,61 литра на 100 километров, а максимальная скорость вырастет со 160 до 193 километров в час. Ёмкость тяговой батареи и запас хода без активации ДВС не указаны, но предшественник мог проезжать на электротяге до 65 километров (WLTC).

Дебют Honda CR-V PHEV наверняка состоится в Китае до конца осени. Аналогичную силовую установку должны получить и европейские версии кроссовера. Для более консервативных покупателей, не готовых заряжать свои машины от розетки, Honda предлагает компактные и дешевые аналоги вроде нового XR-V.

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