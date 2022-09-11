Новый бензиновый суперкар Maserati раскрыли до премьеры

Портал Cochespias.net раскрыл до премьеры внешность нового бензинового суперкара Maserati GranTurismo. Купе без камуфляжа подловили на мероприятии в Италии. Обошлось без сюрпризов — от электрического аналога с приставкой Folgore новинка отличается только обвесом с более развитыми воздухозаборниками и наличием выпускной системы с четырьмя хромированными патрубками. Под капотом ожидается новый 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По сути Maserati сама раскрыла внешность нового GranTurismo, ведь на официальных фотографиях и видео у суперкара минимум камуфляжа. Однако пока итальянская компания активно продвигает электромобиль GranTurismo Folgore, а бензиновую модификацию доселе скрывали.

По неофициальным данным топливная версия GranTurismo получит новейший V6 с собственным именем Nettuno. На среднемоторном MC20 этот 3,0-литровый агрегат развивает 630 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, однако на переднемоторном GranTurismo отдача может быть снижена.

Вероятно, флагманом линейки GranTurismo будет всё-таки электрокар — ему прочат трёхмоторную силовую установку мощностью 1200 лошадиных сил и 800-вольтовую электросистему.