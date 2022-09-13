Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
51 минуту назад

Новости автомира: Когда и по какой цене выйдет первый электромобиль Xiaomi

Ferra.ruиещё 1

Некоторое время назад в Сети появилась информация о попытке Xiaomi договориться с Китайской государственной автомобилестроительной компанией (BAIC) о производстве электромобилей.

Когда и по какой цене выйдет первый электромобиль Xiaomi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как оказалось, двум гигантам не удалось найти общий язык. Но несмотря на это, производитель электроники не опустил руки — наоборот, по данным инсайдеров, Xiaomi намерена построить собственный завод для выпуска электрокаров.

Анонимные источники с NotebookCheck сообщают, что первой моделью, которую выпустит IT-корпорация, станет седан. Он будет напоминать автомобили Tesla, при этом, как это часто бывает у компании, её решение будет заметно дешевле, чем у конкурента.

Так, если самый доступный электромобиль Tesla на старте оценивался в 35 000 долларов, то первенец Xiaomi будет стоит дешевле 30 000 тыс долларов. При этом известно, что транспортное средство сможет похвастаться фирменным автопилотом бренда — Xiaomi Pilot.

Ожидается, что первые автомобили компании сойдут с конвейера уже в 2024 году.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители