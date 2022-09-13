Когда и по какой цене выйдет первый электромобиль Xiaomi

Некоторое время назад в Сети появилась информация о попытке Xiaomi договориться с Китайской государственной автомобилестроительной компанией (BAIC) о производстве электромобилей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как оказалось, двум гигантам не удалось найти общий язык. Но несмотря на это, производитель электроники не опустил руки — наоборот, по данным инсайдеров, Xiaomi намерена построить собственный завод для выпуска электрокаров.

Анонимные источники с NotebookCheck сообщают, что первой моделью, которую выпустит IT-корпорация, станет седан. Он будет напоминать автомобили Tesla, при этом, как это часто бывает у компании, её решение будет заметно дешевле, чем у конкурента.

Так, если самый доступный электромобиль Tesla на старте оценивался в 35 000 долларов, то первенец Xiaomi будет стоит дешевле 30 000 тыс долларов. При этом известно, что транспортное средство сможет похвастаться фирменным автопилотом бренда — Xiaomi Pilot.