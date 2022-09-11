Иномарку в московском дворе разбили букетом цветов

Иномарку Mazda , которая была припаркована в одном из московских дворов, разбили с помощью букета. Последствия инцидента попали на видео, опубликованное в Telegram -канале «Говорит и показывает Москва».

1 июля сообщалось, что пьяный автомеханик разбил дорогую иномарку работодателя. Неоднократно судимый за угоны житель Красноярского края предстанет перед судом за очередной угон иномарки. Угонщик вместе со своим 22-летним приятелем выпивали в автопарке. В какой-то момент злоумышленник предложил другу прокатиться на одной из машин, уверив, что владелец гаража разрешает ими пользоваться. Проезжая по дамбе, мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб.