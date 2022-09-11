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31 минуту назад

Иномарку Mazda в московском дворе разбили букетом цветов

Вечерняя Москва

Иномарку Mazda, которая была припаркована в одном из московских дворов, разбили с помощью букета. Последствия инцидента попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Иномарку в московском дворе разбили букетом цветов
Фото: Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»

На кадрах видно, как цветы лежат на разбитом заднем стекле машины. Предположительно, букет выбросили с большой высоты.

«Букет не понравился?» — прокомментировала видео администрация канала.

Уточняется, что инцидент случился на улице Александры Монаховой в Коммунарке. Личности участников произошедшего на данный момент неизвестны.

1 июля сообщалось, что пьяный автомеханик разбил дорогую иномарку работодателя. Неоднократно судимый за угоны житель Красноярского края предстанет перед судом за очередной угон иномарки. Угонщик вместе со своим 22-летним приятелем выпивали в автопарке. В какой-то момент злоумышленник предложил другу прокатиться на одной из машин, уверив, что владелец гаража разрешает ими пользоваться. Проезжая по дамбе, мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Автоновости,Mazda,
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