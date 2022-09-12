Новым работникам "АвтоВАЗа" обещают зарплату в 60 тыс. рублей

Потенциальным сотрудникам «АвтоВАЗа» компания может предложить зарплату в размере до 61 тыс. рублей по некоторым специальностям. Об этом сообщается в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на людей, посетивших управление кадров завода.

Фото: Lada Lada

«Так, слесарям на сборке и малярам на окраске кузовов предлагают от 51 до 60 тыс. рублей. Сварщикам на изготовлении кузовов обещают 51-61 тыс. рублей. Практически на все вакансии «АвтоВАЗ» готов принимать людей без опыта, гарантируя необходимое обучение по специальности», — рассказали инсайдеры.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, компания собирается с осени дополнительно нанять на завод в Тольятти 4 тыс. сотрудников. Программа дополнительного набора потребовалась для достижения производства 500 тыс. автомобилей в 2023 году.