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21 минуту назад

Новости автомира: новым работникам "АвтоВАЗа" пообещали зарплату в размере 60 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 5

Потенциальным сотрудникам «АвтоВАЗа» компания может предложить зарплату в размере до 61 тыс. рублей по некоторым специальностям. Об этом сообщается в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на людей, посетивших управление кадров завода.

Новым работникам "АвтоВАЗа" обещают зарплату в 60 тыс. рублей
Фото: LadaLada

«Так, слесарям на сборке и малярам на окраске кузовов предлагают от 51 до 60 тыс. рублей. Сварщикам на изготовлении кузовов обещают 51-61 тыс. рублей. Практически на все вакансии «АвтоВАЗ» готов принимать людей без опыта, гарантируя необходимое обучение по специальности», — рассказали инсайдеры.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, компания собирается с осени дополнительно нанять на завод в Тольятти 4 тыс. сотрудников. Программа дополнительного набора потребовалась для достижения производства 500 тыс. автомобилей в 2023 году.

Сейчас на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти работает 32,5 тыс. человек. Количество сотрудников предприятия «Lada-Ижевск» сократится с 3,2 тыс. до 1,3 тыс. в связи с переносом сборки автомобилей Lada Vesta, рассказывал президент компании.

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