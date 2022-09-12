Chrysler анонсировал дебют очень мощного и роскошного седана

Фирма Chrysler анонсировала скорый дебют очень мощного и роскошного седана. В 01:00 по московскому времени 14 сентября будет раскрыта одна из самых эксклюзивных спецверсий в истории Chrysler. О какой модели идёт речь напрямую не сказано; тизер демонстрирует легкосплавный диск с тормозным суппортом Brembo. Американские журналисты уверены — речь идёт о лимитированной версии седана Chrysler 300. Вероятно, новинка получит двигатель Hellcat.

Фото: © Chrysler © Chrysler

Актуальная линейка Chrysler состоит из двух моделей — минивэна Pacifica и седана 300. Семейный однообъёмник на роль донора для «мощной и роскошной спецверсии Chrysler» не подходит, а значит поклонников напоследок решили порадовать «заряженным» седаном.

Chrysler 300 — настоящий ветеран, ведь седан второго поколения выпускается с 2011 года. Отставка неминуема, и похоже в Stellantis решили проводить модель, выпустив ограниченный тираж «злых» седанов. Стандартная модель с 5,7-литровым V8 Hemi развивает 369 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента, и будущий 300 SRT или 300 SRT Hellcat должен быть намного мощнее.