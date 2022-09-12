Ликсутов: МКАД перестанет быть настоящей головной болью

Подробности новой программы по обеспечению безопасности на МКАД раскрыл руководитель столичного Департамента транспорта Ликсутов на встрече с журналистами. Его слова передает «Мослента».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Количество аварий на МКАД уменьшается с каждым годом, подчеркнул Ликсутов.

«Сейчас ситуация стала значительно лучше, чем несколькими годами ранее, когда Московская кольцевая автодорога была настоящей головной болью. Программу по обеспечению безопасности на МКАД мы готовили несколько лет, теперь она завершена», — заявил он.

Среди основных нововведений спикер отметил отсутствие закрытых систем видеонаблюдения.

«Полиция видит все кольцо. Это позволяет быстро реагировать на любые ДТП и предотвращать их. Если автомобиль остановился, делается все, чтобы он быстрее уехал», — объяснил Ликсутов.

Сейчас ведомство совместно с ГИБДД России разрабатывает регламент по перемещению автомобиля в безопасное место в случае поломки или аварии, добавил руководитель Дептранса.

«Также решаем, как потом помочь людям, попавшим в ДТП, получить информацию и документы для страховой компании», — отметил он.

По словам чиновника, новую практику в будущем можно реализовать на других дорогах, сопоставимых с МКАД.

«Это поможет снизить количество аварий с тяжелыми последствиями не только в Москве, но и в регионах, и на федеральных трассах», — заключил Ликсутов.