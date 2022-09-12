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1 час назад

«Известия»: в России появятся проблемы с получением водительских прав

Ura.Ru

В России начали закрываться автошколы из-за ряда проблем, что привели к потерям в рентабельности. Об этом сообщают представители отрасли.

В России появятся проблемы с получением водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К концу 2022 года большая часть российских автошкол будет вынуждена закрыться, заявила «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Представители бизнеса отмечают, что отрасль не успела реабилитироваться от последствий пандемии коронавируса, потому едва ли сможет выдержать рост издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращение потока клиентов.

Отмечается, что интерес россиян к обучению в автошколах начал стремительно сокращаться весной 2022 года, когда число курсантов уменьшилось на 50% по сравнению с доковидными временами. По словам председателя правления Союза автошкол Москвы, члена высшего совета «Сильной России» Александра Ачкасова, за последние 12 лет количество учеников уменьшилось с 5 млн до 2,5 млн.

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Также эксперт отметил, что 10 лет назад в России существовало до 14 тысяч автошкол, а сейчас — 6-7 тысяч. Основной причиной тому стала демографическая яма, а затем пандемия COVID-19, объяснил он.

Ранее сообщалось, что в России вдвое уменьшилось число курсантов, сдающих на права. Представитель ГИБДД Николай Гиляков отметил, что во многом виновато низкое качество подготовки в автошколах.

Автоновости,Александр Ачкасов,Елена Зайцева,ГИБДД,
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