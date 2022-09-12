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2 часа назад

Новости автомира: раскрыта дата премьеры BMW XM

Motor.ru

BMW Blog выяснил, когда состоится премьера первого серийного гибрида подразделения M – XM покажут уже через две с половиной недели, 27 сентября. Известно, что «гражданский» M-гибрид оснастили силовой установкой на базе двигателя V8 4.4, а дизайн «товарной» версии заметно упрости по сравнению с одноименным концептом, представленным в конце прошлого года. С места до «сотни» новинка будет разгоняться примерно за 3,5 секунды.

Известна дата премьеры BMW XM
Фото: © TopElectricSuv© TopElectricSuv

Что касается внешнего вида XM, то составить впечатление можно по патентным изображениям, которые попали в Сеть в начале сентября. Серийный гибрид сохранил двухъярусную переднюю оптику в стиле седана 7-Series (G70) и обновленного X7. При этом ручки дверей сделали стандартными, а не выдвижными, как у одноименного концепта, а тонкие изогнутые фонари заменили обычными блоками.

iXForums / Патентные изображения серийного BMW XM
iXForums / Патентные изображения серийного BMW XM

Серийному XM прочат полный привод xDrive, электронноуправляемые амортизаторы Adaptive M Professional, активную систему подавления кренов и поворотный механизм задней оси, а также спортивные тормоза BMW M. В состав гибридной установки войдет 4,4-литровая «битурбовосьмерка», обещана отдача в 653 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. На чистом электричестве гибрид будет проезжать до 80 километров.

Уже есть и первые предположения о стоимости первого М-гибрида – цены будут начинаться примерно от 130 тысяч долларов, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет около восьми миллионов. Модель встанет на конвейер завода BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, до конца 2022 года, а старт продаж ожидается в начале 2023-го.

В ходе тизерной кампании серийного XM произошел казус: фанаты BMW затроллили марку. В официальных аккаунтах в соцсетях представители компании поинтересовались, куда бы подписчики отправились на новом гибриде, на что получили шквал ироничных комментариев. Пока одни шутили, что отправились бы на машине «в ближайшее дерево», другие предлагали «поехать к дилеру Porsche, чтобы обменять XM на нормальный автомобиль».

Автоновости,BMW,Porsche,
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