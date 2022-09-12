Известна дата премьеры BMW XM

BMW Blog выяснил, когда состоится премьера первого серийного гибрида подразделения M – XM покажут уже через две с половиной недели, 27 сентября. Известно, что «гражданский» M-гибрид оснастили силовой установкой на базе двигателя V8 4.4, а дизайн «товарной» версии заметно упрости по сравнению с одноименным концептом, представленным в конце прошлого года. С места до «сотни» новинка будет разгоняться примерно за 3,5 секунды.

Фото: © TopElectricSuv © TopElectricSuv

Что касается внешнего вида XM, то составить впечатление можно по патентным изображениям, которые попали в Сеть в начале сентября. Серийный гибрид сохранил двухъярусную переднюю оптику в стиле седана 7-Series (G70) и обновленного X7. При этом ручки дверей сделали стандартными, а не выдвижными, как у одноименного концепта, а тонкие изогнутые фонари заменили обычными блоками.

iXForums / Патентные изображения серийного BMW XM

iXForums / Патентные изображения серийного BMW XM

Серийному XM прочат полный привод xDrive, электронноуправляемые амортизаторы Adaptive M Professional, активную систему подавления кренов и поворотный механизм задней оси, а также спортивные тормоза BMW M. В состав гибридной установки войдет 4,4-литровая «битурбовосьмерка», обещана отдача в 653 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. На чистом электричестве гибрид будет проезжать до 80 километров.

Уже есть и первые предположения о стоимости первого М-гибрида – цены будут начинаться примерно от 130 тысяч долларов, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет около восьми миллионов. Модель встанет на конвейер завода BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, до конца 2022 года, а старт продаж ожидается в начале 2023-го.