Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
18 минут назад

Новости автомира: Kia отзовет почти 20 тысяч кроссоверов Sportage из-за угрозы возгорания

ПроКроссовер.руиещё 1

Kia Sportage 2023 года едва успел поприсутствовать на рынке, как получил первый отзыв. Вполне возможно, что скачок напряжения из-за неисправного соединения может вызвать искрение, которое расплавит часть проводки и вызовет пожар в моторном отсеке. В последнее время пожароопасные дефекты стали чем-то вроде традиции Hyundai/Kia.

Kia отзовет почти 20 тысяч кроссоверов Sportage
Фото: Kia Kia

На этот раз, согласно NHTSA, гайка положительной клеммы генератора может ослабнуть. Если она ослабнет, это может вызвать ряд проблем. Одна из них довольно банальна — двигатель может заглохнуть, а другая намного хуже, может возникнуть возгорание.

Организация по безопасности говорит, что 19 701 Sportage может иметь дефект проводки . Пострадавшие автомобили были произведены на заводе Kia в Джорджии в период с 12 января по 8 августа этого года. Проблема была впервые доведена до сведения Kia после того, как клиент сообщил о проблеме с остановкой двигателя дилеру, который решил проблему.

Автоновости,Kia Sportage,Hyundai,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители