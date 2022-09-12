Kia отзовет почти 20 тысяч кроссоверов Sportage

Kia Sportage 2023 года едва успел поприсутствовать на рынке, как получил первый отзыв. Вполне возможно, что скачок напряжения из-за неисправного соединения может вызвать искрение, которое расплавит часть проводки и вызовет пожар в моторном отсеке. В последнее время пожароопасные дефекты стали чем-то вроде традиции Hyundai/Kia.

Фото: Kia Kia

На этот раз, согласно NHTSA, гайка положительной клеммы генератора может ослабнуть. Если она ослабнет, это может вызвать ряд проблем. Одна из них довольно банальна — двигатель может заглохнуть, а другая намного хуже, может возникнуть возгорание.