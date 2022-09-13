Renault готовит сразу шесть новых авто

17 октября начнется Парижский автосалон – выставка состоится впервые с начала пандемии коронавируса. Французская группа Renault уже анонсировала россыпь новых машин: заявлены возрожденный Renault 4, Renault 5 в статусе концепта, электромобили Kangoo E-Tech и Megane E-Tech, гибрид Austral E-Tech, а также некий шоу-кар Alpine. Также ожидаются новинки от Dacia, Mobilize и водородного суббренда Hyvia. При этом мировых премьер будет всего шесть.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Теперь обо всем по порядку. Renault 4 «в новом прочтении» будет электромобилем, который отсылает к культовой модели французской марки. Одноименная малолитражка производилась в 28 странах, и ее тираж за более чем три десятилетия выпуска превысил восемь миллионов экземпляров. В прошлом году оригинальному Renault 4 стукнуло 60 лет, а теперь к дебюту готовится его идейный преемник с электрической силовой установкой.

Вторая новинка, концептуальный Renault 5 EV, это не только дань уважения еще одному культовому французскому хэтчбеку, но и, как ожидается, предвестник серийного электрокара. Компанию ему на стенде составят гибрид Austral E-Tech, Kangoo E-Tech и Megane E-Tech.

Еще один концепт дебютирует в Париже под маркой Alpine. По слухам, речь идет о предвестнике кроссовера GT X-Over. О нем известно, что он разделит платформу CMF-EV с Nissan Ariya и получит мощную электрическую силовую установку.