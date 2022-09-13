Chrysler выпустила мощнейший седан в истории бренда

Фирма Chrysler планирует выпустить особую четырёхдверную версию 300. На страницах официального сайта бренда появилось соответствующее уведомление, а также первое изображение нового седана.

Фото: Car.ru Car.ru

Будущую новинку назвали одной из самых роскошных и мощных специальных версий в истории автобренда Chrysler. Пока отсутствуют какие-либо технические данные. Согласно одному из имеющихся предположений, такая версия Chrysler 300 будет оснащаться силовой установкой Hellcat, способной генерировать 717 лошадиных сил.

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На опубликованном в глобальной Сети изображении просматривается часть диска колеса, на котором изображён логотип фирмы. Этот элемент авто получил двухцветное оформление. За ним можно увидеть тормозной суппорт марки Brembo ярко-красной расцветки. Скорее всего, это является намёком на то, что будущая новинка получит спортивную направленность.

Для Chrysler 300 ранее была предусмотрена версия SRT, оснащаемая фирменным 6,4-литровым силовым агрегатом V8, который способен генерировать 470 лошадиных сил.

В настоящее время фирмой Chrysler была анонсирована «прощальная» версия, означающая окончание выпуска седана. Авто в честь этого могут комплектовать 6,2-литровой компрессорной силовой установкой V8 Hellcat, способной генерировать 717 лошадиных сил. Данный мотор является известным по большинству «заряженных» спорткаров бренда Dodge.

Особая версия седана фирмы будет выпущена ограниченным тиражом. Заказать транспортное средство можно будет уже весной следующего года. Примечательным является то, что в то же время должны приступить к выпуску нескольких вариаций «прощальных» авто Dodge Charger, а также Challenger.