Упрощенные внедорожники УАЗ «Патриот» появились у дилеров

УАЗ «Патриот» в «антикризисной» сборке уже появился у дилеров. Фотографии из одного из центров были опубликованы в сообществе «Русские автомобили».

Фото: УАЗ УАЗ

На снимках виден ряд ощутимых изменений. В частности, кузов лишился всех хромированных вставок — в первую очередь на решётке радиатора. Из чёрной пластмассы выполнен даже логотип Ульяновского автозавода. В салоне появился трехспицевый руль без подушки безопасности.

Автомобиль также оснащен раздаточной коробкой упрощённой конструкции с рычажным механическим управлением. Ранее внедорожники оснащались «шайбой» на электромеханике.