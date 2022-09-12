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1 час назад

Новости автомира: упрощенные внедорожники УАЗ «Патриот» появились у дилеров

Никита Бородкин

УАЗ «Патриот» в «антикризисной» сборке уже появился у дилеров. Фотографии из одного из центров были опубликованы в сообществе «Русские автомобили».

Упрощенные внедорожники УАЗ «Патриот» появились у дилеров
Фото: УАЗУАЗ

На снимках виден ряд ощутимых изменений. В частности, кузов лишился всех хромированных вставок — в первую очередь на решётке радиатора. Из чёрной пластмассы выполнен даже логотип Ульяновского автозавода. В салоне появился трехспицевый руль без подушки безопасности.

Автомобиль также оснащен раздаточной коробкой упрощённой конструкции с рычажным механическим управлением. Ранее внедорожники оснащались «шайбой» на электромеханике.

Точная цена модели пока неизвестна. Согласно прайс-листу завода, «Патриоты» в базовой комплектации «Классик» с механической «раздаткой» начинались от 1 млн 545 тыс. рублей. На иные версии по прежнему устанавливают электромеханическое управление.

Автоновости,УАЗ,
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