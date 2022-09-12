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54 минуты назад

Новости автомира: россияне стали массово отказываться от полисов ОСАГО

Елена Прошина

Из-за значительного подорожания полисов ОСАГО в России увеличилось количество водителей, отказывающихся от обязательной страховки. По оценке компании «АльфаСтрахование», таких сейчас более 25%. Об этом пишут «Известия».

Россияне стали массово отказываться от полисов ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В некоторых регионах число водителей, ездящих без ОСАГО приближается к 60%. По словам экспертов, их точное количество подсчитать сложно. По данным Российского союза автостраховщиков, самые дисциплинированные водители живут в Брянской области, Еврейской автономной области и Тыве (застраховано 100% транспорта). Из федеральных округов наиболее благополучный Центральный (71,5% застрахованных).

В Адыгее, Волгоградской, Ивановской областях, Дагестане и Кабардино-Балкарии 50-60% водителей без полисов. Хуже всего ситуация обстоит в Северо-Кавказском округе. Там полисы ОСАГО есть только у 46,5% водителей. Там же самая высокая частота страховых случаев (5,8%) и средняя выплата (103 тыс. рублей).

При этом в РСА считают, что без полисов ездят лишь 10% водителей. Этот показатель стабилен на протяжении нескольких лет.

«Так, по состоянию на 30 июня 2022 года действовало 36,66 млн договоров, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя (33,39 млн)», — отметили в Союзе.

По словам экспертов, переломить эту тенденцию может повышение штрафа за езду без полиса. Сейчас некоторым водителям дешевле оплатить несколько раз в год штраф, чем купить полис.

Автоновости,Альфастрахование,
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