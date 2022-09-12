В Китае представили батарею-рекордсмен по времени зарядки

Компания Funeng Technology, которая является поставщиком аккумуляторов для ряда крупнейших автопроизводителей (например, BAIC, Dongfeng, Mercedes), представила новую батарею с передовыми характеристиками.

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На рынке самыми распространёнными типами аккумуляторных ячеек являются цилиндрический и квадратный. Аккумулятор, представленный Funeng Technology, заключён в мягкую "упаковку".

Основная претензия к такому виду заключается в высокой подверженности механическим повреждениям, следовательно, пожароопасности. Если эту задачу можно решить путём помещения ячеек в более прочный корпус, то проблема с нестабильностью оболочки вследствие происходящих внутри аккумулятора реакций оставалась нерешённой.

В Funeng Technology смогли не только ограничить процесс большого расширения аккумулятора во время зарядки и отдачи энергии, но и увеличить энергоёмкость аккумулятора до 330 Вт·ч на килограмм. Модернизация процесса ламинирования батареи и новый материал сердечника позволили повысить запас хода при сохранении веса. К слову, одно из важнейших преимуществ "мягких" аккумуляторов заключается как раз в их относительно малой массе.

Новый аккумулятор может работать с системами 400 и 800 Вольт и перезаряжаться для пробега 400 км всего за 10 минут. Согласно данным компании, озвученным на презентации нового продукта, батарея ёмкостью 75 кВт·ч позволяет проехать 600 км, а ёмкостью 150 кВт·ч - 1000 км. Немаловажно, что батарея Funeng Technology сохраняет до 90% своей ёмкости при температуре минус 20 градусах по Цельсию.

В настоящее время у Funeng Technology есть заводы производственной мощностью 21 ГВт·ч, к 2025 году они вырастут до 130 ГВт·ч в Китае и до 16 ГВт·ч в Европе.