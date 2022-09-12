«Автостат» назвал самые популярные Lada у россиян

В августе рейтинг наиболее популярных моделей «АвтоВАЗа» в РФ возглавил автомобиль Lada Granta. В стране тогда удалось реализовать 11,3 тыс. таких машин, передает аналитическое агентство «Автостат».
На второй строчке — Lada Vesta с показателем
в 1,9 тыс. проданных машин. На третьей строчке расположился классический внедорожник Lada Niva Legend — у дилеров получилось реализовать 1,4 тыс. штук таких машин.
На четвертом месте находится Lada Largus (555 универсалов), на пятом — хетчбэк Lada XRay (406 ед.). Напомним, что от выпуска последней компания «АвтоВАЗ» отказалась.
В общей сложности в последний месяц лета дилерам Lada удалось продать 15,7 тыс. легковых автомобилей Lada. С января по август реализовали 99,3 тыс. машин Lada, что демонстрирует снижение к показателю такого же периода 2021 года на 60,6%.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на на данные «Автостата», сообщила, что стоимость автомобилей с пробегом к концу лета в России вновь стала демонстрировать рост. Отмечается, что средневзвешенная стоимость подержанного автомобиля по итогам января—августа достигла 1,2 млн рублей, что выше на 60% показателя начала года.