«Автостат» назвал самые популярные Lada у россиян

В августе рейтинг наиболее популярных моделей «АвтоВАЗа» в РФ возглавил автомобиль Lada Granta. В стране тогда удалось реализовать 11,3 тыс. таких машин, передает аналитическое агентство «Автостат».

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На второй строчке — Lada Vesta с показателем

в 1,9 тыс. проданных машин. На третьей строчке расположился классический внедорожник Lada Niva Legend — у дилеров получилось реализовать 1,4 тыс. штук таких машин.

На четвертом месте находится Lada Largus (555 универсалов), на пятом — хетчбэк Lada XRay (406 ед.). Напомним, что от выпуска последней компания «АвтоВАЗ» отказалась.

В общей сложности в последний месяц лета дилерам Lada удалось продать 15,7 тыс. легковых автомобилей Lada. С января по август реализовали 99,3 тыс. машин Lada, что демонстрирует снижение к показателю такого же периода 2021 года на 60,6%.