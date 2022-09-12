Назван самый популярный маленький грузовик в России

Недавно появившийся на российском рынке легкий коммерческий грузовичок Dongfeng Captain-T вошел в число самых продаваемых малотоннажных грузовых автомобилей в августе. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пишут «Автоновости дня».
Возглавляет список отечественная «ГАЗель». Этот автомобиль продолжает оставаться самой популярной легкой коммерческой грузовой машиной на российском рынке. Несмотря на то, что за год продажи «ГАЗелей» сократились практически вдвое — с 4442 до 2259, это все равно позволило им уйти в отрыв от конкурентов.
Второе и третье место в топе занимают УАЗ СГР («Буханка») и ГАЗ «Соболь». В августе было продано 1186 и 648 экземпляров соответственно.
А вот выбор в пользу новичка на российском рынке - китайского грузовика Dongfeng Captain-T - сделали 150 россиян. Что позволило ему занять шестое место в топе.
Ранее стало известно о резком росте продаж «АвтоВАЗа» в сегменте легковых авто. Они выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. В компании заявили, что августовские продажи моделей Granta и Niva почти вернулись к уровню 2021 года.
В августе было куплено 11 580 Lada Granta, что на 77 процентов больше, чем в июле и на 131 процент превышает показатели августа 2021-го. Внедорожник Lada Niva Legend оказался на втором месте по продажам - было реализовано 1782 машин, что почти в три раза больше июльских результатов. Президент компании Максим Соколов связал рост продаж с эффективностью программ льготного кредитования.