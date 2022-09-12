Назван самый популярный маленький грузовик в России

Недавно появившийся на российском рынке легкий коммерческий грузовичок Dongfeng Captain-T вошел в число самых продаваемых малотоннажных грузовых автомобилей в августе. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пишут «Автоновости дня».

Фото: dongfengmotor.ru dongfengmotor.ru

Возглавляет список отечественная «ГАЗель». Этот автомобиль продолжает оставаться самой популярной легкой коммерческой грузовой машиной на российском рынке. Несмотря на то, что за год продажи «ГАЗелей» сократились практически вдвое — с 4442 до 2259, это все равно позволило им уйти в отрыв от конкурентов.

Второе и третье место в топе занимают УАЗ СГР («Буханка») и ГАЗ «Соболь». В августе было продано 1186 и 648 экземпляров соответственно.

А вот выбор в пользу новичка на российском рынке - китайского грузовика Dongfeng Captain-T - сделали 150 россиян. Что позволило ему занять шестое место в топе.

Ранее стало известно о резком росте продаж «АвтоВАЗа» в сегменте легковых авто. Они выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. В компании заявили, что августовские продажи моделей Granta и Niva почти вернулись к уровню 2021 года.