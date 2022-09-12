Показана первая электрическая модель марки Jeep

Компактный паркетник выйдет на европейский рынок в начале 2023 года.

Марка Jeep отстает от всемирной моды на «электрички»: в её модельном ряду нет ни одной полностью электрической машины. Но теперь американцы решили исправить ситуацию, пообещав запустить три новых электрокроссовера к 2024 году.

Первопроходцем будет компактный Jeep Avenger: европейские дилеры начнут принимать заказы на модель осенью этого года, а к покупателям машины доберутся в первом квартале 2023 года.

Wroom

Длина «Эвенджера» — всего 4,08 метра, он даже меньше модели Jeep Renegade, когда-то предлагавшейся и нашем рынке. Новинка будет конкурировать с европейскими мини-паркетниками, например, с популярными моделями Opel Mokka или Peugeot 2008 (у них тоже есть электрические версии).