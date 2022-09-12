Автошколам в России предрекли массовое закрытие

Большинство автошкол на территории РФ могут закрыться к концу текущего года. С таким заявлением выступила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, передают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это может быть вызвано ростом цен на автомобили и запчасти к ним, уменьшением покупательной способности российских граждан и сокращающимся потоком клиентов.

Зайцева указала на сокращение числа кандидатов в водители ориентировочно на 50% весной в сравнении с доковидными периодами. Среди тех автошкол, которые, вероятно, продолжат деятельность, — заведения, имеющие в собственности помещения и госконтракты на подготовку водителей. Вместе с тем, по словам президента союза, стоимость обучения в любом случае повысится.

«Машины подорожали, комплектующие к ним тоже. Автомобили стали менее доступными для людей, а значит, и водительское удостоверение не особо нужно», — подчеркнула Зайцева.

Она также отметила изнашивание машин в автошколах и при этом отсутствие у них возможности приобретать новые.

По словам председателя правления Союза автошкол Москвы, члена высшего совета «Сильной России» Александра Ачкасова, в настоящее время в Москве выпускается 120 тысяч водителей, тогда как в период с 2005 по 2010 год показатель оценивался в 70 тысяч.