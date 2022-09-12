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9 минут назад

Новости автомира: автошколам в России предрекли массовое закрытие

Лера Букина

Большинство автошкол на территории РФ могут закрыться к концу текущего года. С таким заявлением выступила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, передают «Известия».

Автошколам в России предрекли массовое закрытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это может быть вызвано ростом цен на автомобили и запчасти к ним, уменьшением покупательной способности российских граждан и сокращающимся потоком клиентов.

Зайцева указала на сокращение числа кандидатов в водители ориентировочно на 50% весной в сравнении с доковидными периодами. Среди тех автошкол, которые, вероятно, продолжат деятельность, — заведения, имеющие в собственности помещения и госконтракты на подготовку водителей. Вместе с тем, по словам президента союза, стоимость обучения в любом случае повысится.

«Машины подорожали, комплектующие к ним тоже. Автомобили стали менее доступными для людей, а значит, и водительское удостоверение не особо нужно», — подчеркнула Зайцева.

Она также отметила изнашивание машин в автошколах и при этом отсутствие у них возможности приобретать новые.

По словам председателя правления Союза автошкол Москвы, члена высшего совета «Сильной России» Александра Ачкасова, в настоящее время в Москве выпускается 120 тысяч водителей, тогда как в период с 2005 по 2010 год показатель оценивался в 70 тысяч.

Весной сообщалось, что водительские права, срок действия которых истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продляться на три года.

Автоновости,Александр Ачкасов,Елена Зайцева,
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