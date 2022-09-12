Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Nissan продлил простой завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года

Газета.Ruиещё 7

Компания Nissan продлила простой российского завода в Санкт-Петербурге на три месяца — до конца декабря 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету Nikkei.

Nissan продлил простой завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года
Фото: NissanNissan

«Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать необходимые меры», — сказал представитель японской компании.

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпускались кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, его работа остановилась 14 марта. В 2021 году с конвейера сошло 45 тыс. автомобилей. Численность сотрудников предприятия по состоянию на начало 2022 года составляло около 2 тыс. человек.

О продлении простоя петербургского завода до конца сентября сообщалось в июне. Сотрудникам предприятия предлагалась подработка (в частности, хозработы на территории предприятия) и прохождение обучения на онлайн-курсах со скидками.

Автоновости,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители