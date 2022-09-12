Nissan продлил простой завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года

Компания Nissan продлила простой российского завода в Санкт-Петербурге на три месяца — до конца декабря 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету Nikkei.
«Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать необходимые меры», — сказал представитель японской компании.
На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпускались кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, его работа остановилась 14 марта. В 2021 году с конвейера сошло 45 тыс. автомобилей. Численность сотрудников предприятия по состоянию на начало 2022 года составляло около 2 тыс. человек.
О продлении простоя петербургского завода до конца сентября сообщалось в июне. Сотрудникам предприятия предлагалась подработка (в частности, хозработы на территории предприятия) и прохождение обучения на онлайн-курсах со скидками.