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1 час назад

Новости автомира: Nissan принял решение по работе завода в Петербурге

Лера Букина

Приостановку работы завода японского концерна Nissan в Санкт-Петербурге решили продлить до конца года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Nikkei.

Nissan принял решение по работе завода в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидалось ранее, производство, которое находится в простое с весны, снова начнет функционировать в сентябре. Приостановить работу предприятия решили из-за нехватки комплектующих и сложностей с поставками деталей из Японии и Европы.

На заводе в Петербурге собирают внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Летом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что руководство завода выплачивает сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Он также указал на отсутствие сокращений — увольняют лишь по инициативе работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что российский завод Mercedes-Benz, возможно, станет собственностью китайского автопроизводителя. Речь идет о предприятии, которое располагается в Московской области. Вместе с тем он не раскрыл названия компании.

Автоновости,Nissan,Mercedes-Benz,Александр Беглов,Андрей Воробьев,
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