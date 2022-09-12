Nissan принял решение по работе завода в Петербурге

Приостановку работы завода японского концерна Nissan в Санкт-Петербурге решили продлить до конца года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Nikkei.

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Как ожидалось ранее, производство, которое находится в простое с весны, снова начнет функционировать в сентябре. Приостановить работу предприятия решили из-за нехватки комплектующих и сложностей с поставками деталей из Японии и Европы.

На заводе в Петербурге собирают внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Летом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что руководство завода выплачивает сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Он также указал на отсутствие сокращений — увольняют лишь по инициативе работников.